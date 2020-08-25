25.08.2020 (19:01)

В Узбекистане состоялась церемония открытия международного конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Сегодня на автодроме общевойскового полигона Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр–2020.

На открытии состязаний присутствовал Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов.

Руководитель российской делегации — заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох — на торжественной церемонии открытия первого в истории Республики Узбекистан международного конкурса военной олимпиады сообщил собравшимся: «Армейские международные игры с каждым годом набирают популярность. Они стали заметным мировым событием, зрелищным и ярким мероприятием».

«Знаменательно, что Армейские международные игры 2020 года проходят в годовщину 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил генерал-майор Виталий Кох.

Руководитель российской делегации выразил огромное уважение за открытость и знаменитое восточное гостеприимство узбекского народа, подчеркнув, что в период подготовки к соревнованиям делегация успела ознакомиться с историей, традициями и культурным наследием Узбекистана.

«Команда Республики Узбекистан постоянно принимает участие в конкурсе «Дорожный патруль» и занимает призовые места, а в отдельных номинациях её участники неоднократно становились победителями», — напомнил в своем выступлении заместитель руководителя военной полиции Минобороны России.

Также он выразил уверенность в том, что количество команд-участниц с каждым годом будет расти, а география конкурса — расширяться, обратив внимание на то, что команда Республики Беларусь впервые принимает участие в этом состязании.

«Желаю участникам конкурса проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и получить незаменимый опыт в выполнении задач по обеспечению безопасности дорожного движения», — сказал генерал-майор Виталий Кох, завершая свое выступление.

В официальных торжественных мероприятиях приняли участие команды из России, Белоруссии и Узбекистана.

Затем представители полиции Республики Узбекистан, участники спортивных клубов и школ, а также элитные подразделения Минобороны республики провели показательные выступления для конкурсантов и прибывших на открытие конкурса гостей.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ–2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран — России, Белоруссии и Узбекистана.

Завтра первой на старт гонки выйдет команда Российской Федерации, после неё площадку для экстремального вождения поочередно пройдут команды Белоруссии и Узбекистана. Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проводиться в период с 26 августа по 2 сентября.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году конкурс проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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