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25.08.2020 (18:44)

На международном конкурсе «Авиадартс-2020» начался второй этап летных испытаний

Во второй день летной программы международного конкурса «Авиадартс-2020» конкурсантам предстоит сразиться в навыках воздушной визуальной разведки.

В ходе этапа летчикам за 12 минут предстоит в районе площадью 50 квадратных километров без использования технических средств обнаружить пять целей – мишеней различной формы, размера и цвета. Точность определения координат целей на карте позволит набрать максимальное количество баллов.

Первый летный день, во время которого проверялось выполнение воздушной навигации и техники пилотирования российские летчики завоевали первые и вторые места, возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь по итогам первого летного дня занимают второе общекомандное место.

В целом, в ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).  В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации).  Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС) , АрМИ , Авиадартс
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