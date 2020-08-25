25.08.2020 (18:32)
На территории Тверского СВУ установили истребитель МиГ-29
На территории Тверского Суворовского военного училища установили истребитель МиГ-29, пополнивший экспозицию вооружения и военной техники (ВВТ) учреждения.
Ранее истребитель был доставлен из Московской области в Тверскую самолетом Ан-22 военно-транспортной авиации. После чего проводилась сборка экспоната на базе технико-эксплуатационной части соединения ВТА.
Также в состав экспозиции ВВТ Суворовского училища, которая откроется 1 сентября 2020 г., войдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-1, ракетное вооружение, зенитный ракетный комплекс и другие образцы.
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