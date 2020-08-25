25.08.2020 (18:21)

На полигоне Ашулук начались совместные российско-алжирские учения ПВО

На полигоне Ашулук Астраханской области начались совместные российско-алжирские учения по противовоздушной обороне. Мероприятие продлится до 28 августа. На учения прибыли около десяти военнослужащих Алжирской Народной Демократической Республики.

Иностранным военнослужащим по прибытии на полигон замерили температуру, а все желающие к тому же сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Заболевших выявлено не было.

На торжественной церемонии открытия учений выступили командующий

1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин, начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков и представитель Алжирской Народной Демократической Республики генерал-лейтенант Лайяш Слатния. Военачальники пожелали участникам учений успехов в ратном труде и отметили важность российско-алжирского сотрудничества.

Генерал-майор Сергей Бабаков провел с делегацией занятие, на котором довел порядок и сроки проведения учений, а также проинструктировал по соблюдению требований безопасности. Помимо этого, алжирцам показали мероприятия приема зачетов для допуска к самостоятельной эксплуатации вооружения и военной техники.

Руководителям делегации показали особенности работы на командном пункте, а инженерно-техническому составу продемонстрировали технику КП и зрдн С-300ПМУ2. Алжирские военные провели несколько часов за изучением организации планирования боевых действий и порядка проведения технического обслуживания техники и подготовки к боевому применению.

Также в рамках совместных учений по противовоздушной обороне планируются показные занятия по вождению боевых машин, заряжанию пусковой установки, работе с системами «Универсал-1Э» и «Фундамент», совершению марша, отражению массированного ракетного авиационного удара и другие. Основным событием учений станет боевая стрельба 26 августа.

Кроме того, для алжирских гостей организуют культурную программу по Астрахани.

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