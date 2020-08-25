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25.08.2020 (18:15)

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» стартовал в Саратовской области

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На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области состоялось торжественное открытие международного конкурса «Мастера артиллерийского огня».

В церемонии открытия конкурса приняли участие начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, представители правительства Саратовской области, юнармейцы, жители региона и участники соревнований.

Грандиозное шоу с российским триколором для участников и гостей соревнований продемонстрировали военнослужащие Саратовского гарнизона, они провели дефиле с 50 метровым флагом России. Также свои творческие номера показали представители команд из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и артисты Саратовской области. Для посетителей была организована статическая выставка современного вооружения и военной техники.

«Уверен, что все участники конкурса «Мастера артиллерийского огня - 2020» порадуют достойными выступлениями в честной и бескомпромиссной борьбе, проявят целеустремленность, силу воли и конечно уважение к своим соперникам и коллегам по ратному делу», - отметил главный судья соревнований генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне Широкий Карамыш 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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