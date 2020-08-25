25.08.2020 (17:58)

Азербайджан и Россия нарастят темпы военного сотрудничества к следующему году

Россия и Азербайджан выйдут на прежние темпы сотрудничества, сниженные из-за пандемии коронавируса, в этом или следующем году. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

«Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убеждён, что мы сегодня обсудим и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано, если не в этом году, то в следующем», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу подчеркнул, что уровень сотрудничества России и Азербайджана сейчас находится на высоком уровне из-за постоянных контактов и внимания к этой сфере двух верховных главнокомандующих.

Глава российского военного ведомства отметил, что, в частности, развивается сотрудничество в сфере подготовки азербайджанских специалистов, которые, не смотря на пандемию, прошли обучение и будут обучаться в следующем году.

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