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25.08.2020 (17:54)

Репетиция динамического показа в рамках подготовки к форуму «Армия-2020» состоялась в Екатеринбурге

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Под Екатеринбургом состоялась репетиция динамического показа боевых возможностей боевой техники, состоящей на вооружении войск Центрального военного округа (ЦВО). Напомним, что динамический показ включен в программу военно-технического форума, который пройдет на полигоне Свердловский с 27 по 29 августа.

Как отметил представитель оргкомитета по проведению форума подполковник Андрей Надоша, сегодня в рамках подготовки к форуму «Армия-2020» проведена репетиция динамического показа, в ходе которой отрабатывались вопросы демонстрации возможностей вооружения, военной техники войск округа. На репетиции была привлечена основная техника наших войск: танки Т-72Б3, БТР-80, а также специальная техника родов войск.

В ходе генеральной репетиции и непосредственно на самом форуме совместно с подразделениями наших войск будут применены вертолеты Ми-24, Ми-8, самолеты Су-34, а также самолет-разведчик Су-24МР. Целью динамического показа является демонстрация огневых и маневренных возможностей вооружения, военной техники современной армии.

 Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский в период с 27 по 29 августа. В этом году организаторы на треть увеличили состав статической экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов ВВСТ, состоящих на вооружении российской армии.

В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32-го городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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