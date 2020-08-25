25.08.2020 (17:51)

Командующий войсками ЗВО распорядился провести дезинфекцию 29 военных образовательных учреждений перед началом учебного года

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание подразделениям радиационной, химической и биологической защиты о проведении специальной обработки военных вузов и довузовских учебных заведений.

Военнослужащие проведут дезинфекцию территории и объектов учебно-материальной базы для противодействия распространению вирусных инфекций в преддверии начала учебного года перед прибытием учащихся.

Всего будет обработано 29 военных вузов, суворовских военных и президентских кадетских училищ, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Ярославской областях и Республике Карелия.

Для спецобработки военнослужащие применят дезинфицирующий раствор, войсковые комплекты ДКВ-1К и авторазливочные станции АРС-14КМ.

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