25.08.2020 (17:44)

В Тверском полку военно-транспортной авиации прибыло молодое пополнение призывников

В Твери состоялось приведение к Военной присяге военнослужащих по призыву.

В течении двух месяцев военнослужащие прошли курс по практической общевойсковой подготовке, боевой подготовке, что включает в себя огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, также солдаты знакомились и изучали общевоинский устав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Руководящий состав полка обратился к военнослужащим с напутственными словами, пожелав добросовестно и ответственно отнестись к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью и достоинством пройти этот путь.

По завершении воинского ритуала руководящий состав войсковой части встретился с родителями военнослужащих, а также провел ознакомительную экскурсию по объектам полка, где родители ознакомились с бытом и рационом питания военнослужащих.

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