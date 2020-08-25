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25.08.2020 (17:44)

В Тверском полку военно-транспортной авиации прибыло молодое пополнение призывников

В Твери состоялось приведение к Военной присяге военнослужащих по призыву.

В течении двух месяцев военнослужащие прошли курс по практической общевойсковой подготовке, боевой подготовке, что включает в себя огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, также солдаты знакомились и изучали общевоинский устав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Руководящий состав полка обратился к военнослужащим с напутственными словами, пожелав добросовестно и ответственно отнестись к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью и достоинством пройти этот путь.

По завершении воинского ритуала руководящий состав войсковой части встретился с родителями военнослужащих, а также провел ознакомительную экскурсию по объектам полка, где родители ознакомились с бытом и рационом питания военнослужащих.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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