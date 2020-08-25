25.08.2020 (17:44)
В Тверском полку военно-транспортной авиации прибыло молодое пополнение призывников
В Твери состоялось приведение к Военной присяге военнослужащих по призыву.
В течении двух месяцев военнослужащие прошли курс по практической общевойсковой подготовке, боевой подготовке, что включает в себя огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, также солдаты знакомились и изучали общевоинский устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Руководящий состав полка обратился к военнослужащим с напутственными словами, пожелав добросовестно и ответственно отнестись к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью и достоинством пройти этот путь.
По завершении воинского ритуала руководящий состав войсковой части встретился с родителями военнослужащих, а также провел ознакомительную экскурсию по объектам полка, где родители ознакомились с бытом и рационом питания военнослужащих.