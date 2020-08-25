25.08.2020 (17:39)

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов отметил положительные сдвиги в формировании позитивного образа армии в обществе

Представители Минобороны РФ и экспертного сообщества обсудили вопросы психологической обороны, необходимость сохранения исторической правды и образ армии в современном обществе в ходе круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее», который прошел сегодня на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Как отметил первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов, сегодня против России идет информационная борьба, хотя нет ни одного аргумента, которого можно было бы представить на суд широкой общественности. «Наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов. Причем мы себе такое поведение не позволяем», – подчеркнул он.

«Хотим мы того или не хотим, но невозможно не признать, что за последние годы сформировался позитивный образ армии в обществе. Об этом говорят цифры. Народ в свою армию поверил», – сказал Руслан Цаликов.

В работе круглого стола также принял участие российский режиссер Никита Михалков, который подчеркнул важность темы воспитания уважения и любви к Отечеству у современных детей и молодежи. «Сегодня идеология у России одна - национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям», – уверен он.

В ходе круглого стола обсуждалась актуализация основных направлений работы по сохранению исторической памяти как важнейшего инструмента внутренней и внешней политики. Представители экспертного сообщества и Минобороны определили приоритетные направления военно-патриотического образования и воспитания молодежи. Участники круглого стола отметили высокую актуальность поднятых вопросов и тем и необходимость их продвижения на уровне внешней и внутренней политики России.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории Конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке «Патриот».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице