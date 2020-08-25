25.08.2020 (17:33)

На Дальнем Востоке международный конкурс «Суворовский натиск» открыли заезды сильнейших экипажей боевых машин пехоты Белоруссии и Мали



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Дальнем Востоке международный конкурс «Суворовский натиск» открыли заезды сильнейших экипажей боевых машин пехоты Белоруссии и Мали

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Амурская область) стартовали заезды первого этапа индивидуальной гонки конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр. Открыли одни из самых престижных и массовых конкурсов армейских гонок многотонных машин экипажи Республики Беларусь и Республики Мали.

Первые экипажи показали хорошие скорости. Белорусский экипаж прошел на максимальных оборотах 4,5 километровую трассу конкурса за 33 минуты и 57 секунд. Экипаж Мали преодолел трассу чуть менее чем за 1 час.

На трассе Дальневосточного ВОКУ размещено 10 препятствий и несколько рубежей для стрельбы из 30 мм пушки и 7,62 мм танкового пулемета Калашникова Целями для экипажей поочередно будут являться БМП, мишени в виде расчета противотанкового комплекса, вертолет и гранатометчик. В случае промахов или ошибок на данных препятствиях экипажи будут направлены на штрафные круги, по аналогии со спортивным биатлоном. Главным показателем гонки является время, за которое экипажи проходят весь маршрут. Индивидуальная гонка завершится 31 августа, после которой будут отобраны команды для финальной эстафеты. Сам конкурс продлиться две недели.

Одним из главных особенностей международного конкурса «Суворовский натиск» в текущем году является то, что все экипажи выступают на новых машинах БМП-2 модернизированной версии. Для этих целей перед конкурсом в ДВОКУ поступило более 20 машин с завода изготовителя. Перед гонкой была проведена жеребьевка, на которой все прибывшие экипажи в случайном порядке получили новые машины и провели все необходимые настройки и пристрелку вооружения.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло семь команд. Это представители Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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