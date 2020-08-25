25.08.2020 (17:16)

Около 20 образцов вооружения, военной и спецтехники представят на форуме «Армия-2020» в Калининградской области

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» в г. Балтийске Калининградской области зрители смогут увидеть корабли, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

В течение двух дней, с 27 по 29 августа, в Балтийске на площади Балтийской славы будет работать выставка вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Среди образцов – новейшие зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.

Среди кораблей-участников форума в г. Балтийске – малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки и др. Кроме того, на форуме будут представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ОТКР «Искандер», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор М-2» и другая военная техника.

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