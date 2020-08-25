25.08.2020 (17:07)

Технополис «ЭРА» может стать центром инновационного военного образования

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялся круглый стол на тему: "Инновационные подходы в обучении, их адаптация и возможности при использовании в системе военного образования". Событие ознаменовало старт научно-деловой программы, подготовленный в Военным инновационный технополисом «ЭРА».

Модератором круглого стола выступил заместитель начальника Технополиса по научной и образовательной деятельности. В своём вступительном слове он подробно рассказал о структуре и особенностях образовательного процесса в Технополисе "ЭРА".

Наиболее актуальной и острой явилась проблема использования отечественного программного обеспечения, позволяющего строить 3D-модели для создания испытательных и учебных тренажеров. Участниками круглого стола признана необходимость применения в образовательном процессе технологий виртуальной реальности. Было предложено сделать Технополис «ЭРА» центром инновационного военного образования.

В дискуссии приняли участие более 50 учёных из ведущих гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности, заинтересованных в качественной подготовке кадров для развития оборонно-промышленного комплекса страны.

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