Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2020 (17:04)

В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота обезвредили девять боеприпасов времён войны

В лесном массиве в районе поселка Павлово Калининградской области специалисты соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 9 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них – три 76 мм артиллерийских снаряда, 57 мм артиллерийский снаряд, 30 мм артиллерийский снаряд, две 82 мм минометные мины, два взрывателя к артиллерийскому снаряду. Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 2000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Ружье Петра I и револьвер Николая II покажут на выставке в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге
Подразделения морской пехоты Балтийского флота на больших десантных кораблях вышли в море
Учение Балтфлота и общевойсковой армии на западе России носит плановый характер – командующий ЗВО
В Нижегородской области завершилось тактико-специальное учение артиллеристов танкового объединения ЗВО

Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false