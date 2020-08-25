25.08.2020 (17:04)

В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота обезвредили девять боеприпасов времён войны

В лесном массиве в районе поселка Павлово Калининградской области специалисты соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 9 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них – три 76 мм артиллерийских снаряда, 57 мм артиллерийский снаряд, 30 мм артиллерийский снаряд, две 82 мм минометные мины, два взрывателя к артиллерийскому снаряду. Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 2000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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