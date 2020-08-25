25.08.2020 (12:00)

Главный судья Армейских международных игр–2020 озвучил результаты прошедшего соревновательного дня

Сегодня, 25 августа, в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялся брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедшего соревновательного дня.

«Вчера, 24 августа, проведены состязания в 13 конкурсах, а также состоялись церемонии открытия четырех конкурсов – «Инженерная формула», «Безопасный маршрут», «Страж порядка» и «Военно-медицинская эстафета», — сообщил главный судья АрМИ–2020 генерал-майор Александр Перязев.

В текущем общем зачете лидирует Россия, второе место — Белоруссия, третье — Китай.

Во втором дивизионе конкурса «Танковый биатлон» вчера были проведены два заезда, по результатам которого лидирует команда Южной Осетии, на втором месте танкисты из Вьетнама, третий результат у команды Таджикистана.

Завершен первый этап конкурса «Авиадартс» «Техника пилотирования. Воздушная навигация». Первое место удерживает Россия, на втором — Белоруссия.

Сложнейший этап завершен на конкурсе «Десантный взвод» «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, марш-бросок на 10 км». Первое место заняли команды России и Китая, десантники Белоруссии занимают второе место, на третьем — команда Алжира.

По результатам четырех упражнений первого этапа конкурса «Полярная звезда» первое место заняла команда принимающей стороны — Белоруссия , на втором — Россия.

Команда Белоруссии также лидирует в конкурсе «Полевая кухня», опередив военных поваров из России и Вьетнама.

Вчера завершился первый этап конкурса «Верный друг». Первое место сразу у двух команд военных кинологов — России и Узбекистана, на втором месте Белоруссия, на третьем — команда из Алжира.

На конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» в четырех группах завершен первый этап «Индивидуальная гонка». По его результатам первое место занимает Россия, на втором — Китай, на третьем — Белоруссия.

Российская команда уверенно лидирует на конкурсе «Эльбрусское кольцо». Сумма набранных баллов нашей командой при выполнении трех специальных задач составила 2641, у команды Узбекистана, занимающей второе место — 1832 балла.

По результатам первого этапа конкурса «Воин мира» лучшей стала команда Армении, на втором месте — Россия, а на третьем — Греция.

Главный судья Игр отметил, что с каждым годом уровень подготовки команд заметно возрастает. «В 2016 году на конкурсе «Морской десант» лучший результат преодоления полосы препятствий составил 11 мин 36 с, а в этом году российская команда, занявшая первое место, выполнила этот же норматив за 9 мин 21 с.», — сообщил генерал-майор Александр Перязев.

«Возрастает мастерство не только участников, но и тренерской команды, заметно улучшается также экипировка конкурсантов», — добавил главный судья.

«Сегодня продолжатся состязания на 21 конкурсах, а также состоятся церемонии открытия трех конкурсов — «Кубок моря», «Мастера артиллерийского огня» и «Дорожный патруль», — заключил генерал-майор Александр Перязев.

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