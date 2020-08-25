25.08.2020 (16:57)

На международном конкурсе «Авиадартс-2020» впервые экипажи вертолетов будут соревноваться, проводя поисково-спасательную операцию

В программу международного конкурса «Авиадартс-2020» добавлен новый элемент соревнований для экипажей транспортно-боевых вертолетов – поиск и эвакуация людей, терпящих бедствие.

«Данный элемент абсолютно новый. В этом году во время проведения всеармейского этапа мы уже проводили элемент поиска и спасания, после чего ввели в программу международного этапа. Эта одна из задач, которую выполняют экипажи транспортно-боевых вертолетов, поэтому сложности не должно составить для конкурсантов. А как себя летчики проявят в соревновательной среде, мы уже посмотрим», - заявил главный судья конкурса «Авиадартс» полковник Петр Серебряков.

Конкурсанты должны выполнить данный элемент парой. Ведомому экипажи предстоит определить точку нахождения условно терпящих бедствие радиотехническим способом в заданном районе и точно передать координаты. Ведущий экипаж будет проводить визуальный поиск и после обнаружения нужно точки должен, зависнув на предельно малой высоте, спустить спасателя на лебедке вниз и поднять условно пострадавшего на борт вертолета для эвакуации.

Накануне в рамках конкурса «Авиадартс-2020» стартовала летная программа. По итогам проведенных двух летных испытаний «воздушная навигация» и «техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь по итогам первого летного дня занимают второе общекомандное место. В ходе первого летного дня конкурсанты выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. В частности, во время выполнения полетных заданий конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары, например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

В целом, в ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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