25.08.2020 (16:30)

Российские кинологи лидируют по результатам первого упражнения международного кинологического конкурса «Верный друг»

В 470-ом учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области прошел первый этап международного кинологического конкурса «Верный друг».

По правилам первого упражнения «Дог-биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстояло преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами. Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

В свою очередь вожатый должен был метко стрелять, чтобы не зарабатывать дополнительные штрафные круги и прибавлять дополнительное время к своему результату.

В международном этапе участвуют команды военных кинологов из шести стран. Кроме того, свое мастерство демонстрируют кинологи команды ДОСААФ России и женщины-военнослужащие, представляющие Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

По результатам первого этапа первое место занял представитель российской сборной сержант Алексей Курилов с бельгийской овчаркой по кличке Гай Фокс. Второе место у кинолога из Республики Узбекистан младшего сержанта Содика Дилмурова, который выступал с бельгийской овчаркой Клиф. Третье место завоевал представитель из Белоруссии – капитан Николай Ковальчук с бельгийской овчаркой по кличке Ден.

Первое место среди женщин заняла представитель Белоруссии - старший сержант Светлана Капустина с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Зевс.

По сумме набранных баллов лидируют команды из России и Узбекистана. Вторыми стали кинологи из Белоруссии. Замыкает тройку лидеров в командном зачете военнослужащие из Алжирской Народной Демократической Республики.

Международный этап кинологической конкурса «Верный друг» проходит в рамках Армейских международных игр в период с 23 по 31 августа в Дмитровском районе Московской области.

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