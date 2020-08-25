Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2020 (16:30)

Российские кинологи лидируют по результатам первого упражнения международного кинологического конкурса «Верный друг»

В 470-ом учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области прошел первый этап международного кинологического конкурса «Верный друг».

По правилам первого упражнения «Дог-биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстояло преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами. Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

В свою очередь вожатый должен был метко стрелять, чтобы не зарабатывать дополнительные штрафные круги и прибавлять дополнительное время к своему результату.

В международном этапе участвуют команды военных кинологов из шести стран. Кроме того, свое мастерство демонстрируют кинологи команды ДОСААФ России и женщины-военнослужащие, представляющие Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

По результатам первого этапа первое место занял представитель российской сборной сержант Алексей Курилов с бельгийской овчаркой по кличке Гай Фокс. Второе место у кинолога из Республики Узбекистан младшего сержанта Содика Дилмурова, который выступал с бельгийской овчаркой Клиф. Третье место завоевал представитель из Белоруссии – капитан Николай Ковальчук с бельгийской овчаркой по кличке Ден.

Первое место среди женщин заняла представитель Белоруссии - старший сержант Светлана Капустина с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Зевс.

По сумме набранных баллов лидируют команды из России и Узбекистана. Вторыми стали кинологи из Белоруссии. Замыкает тройку лидеров в командном зачете военнослужащие из Алжирской Народной Демократической Республики.

Международный этап кинологической конкурса «Верный друг» проходит в рамках Армейских международных игр в период с 23 по 31 августа в Дмитровском районе Московской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Армейские международные игры помогают укреплять сотрудничество между государствами
В Армении стартовал этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира»
Руководители команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты» рассказали об условиях состязаний и высказали свои прогнозы
Команды-участницы Армейских международных игр - 2020 в Амурской области сыграли товарищеские матчи по мини-футболу

Метки:
АрМИ , Верный друг
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false