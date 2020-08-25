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25.08.2020 (16:22)

Юнармейцы Таймыра приобщились к службе воинов Северного флота

16 таймырских юнармейцев из Дудинки и Норильска прошли ознакомительную программу начальной военной подготовки на борту боевых кораблей арктической группировки Северного флота.

В течение двух дней ребята, как настоящие матросы, жили в кубриках личного состава одной из боевых частей большого противолодочного корабля «Североморск», питались в столовой команды, вместе с военными моряками участвовали в построениях, учились обслуживать боевую технику, проводить приборку в корабельных помещениях и на верхней палубе.

Морские пехотинцы провели с юнармейцами занятия по устройству автомата Калашникова и строевой подготовке. Также школьники продемонстрировали умение обращаться с пневматическим стрелковым оружием в тире.

Об особенностях военно-морской службы ребятам рассказал заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Во время перехода кораблей арктической группировки по Енисею из Диксона в Дудинку на их борту по договорённости с командованием впервые находились восемь таймырских юнармейцев, для которых этот маленький, но запоминающийся поход стал поощрением за высокие показатели в учёбе, дисциплине и общественную активность.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Юнармия , Северный флот
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