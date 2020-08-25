25.08.2020 (16:13)

Министры обороны РФ и Азербайджана обсудят военное и военно-техническое сотрудничество двух государств

Министры обороны РФ и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Гасанов скорректируют планы военного и военно-технического сотрудничества, нарушенные из-за пандемии, сообщил российский министр на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наша встреча - это хорошая возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу Алиеву.

По его словам, двум министрам обороны "есть, о чем доложить, и есть, что обсудить".

"К сожалению, пандемия накалывает отпечаток на планы нашего сотрудничества. Я уверен, что мы с моим с моим коллегой, с министром обороны Азербайджана, обсудим, каким образом нам наверстать упущенное и войти в тот режим, который был достигнут", - сказал Шойгу.

Он рассказал главе республики о широком освещении в мире работы Международного военно-технического форума "Армия-2020", который начал работу 23 августа.

"И здесь нельзя не сказать, что то, что мы показываем на выставке, это, пожалуй, самое современное вооружение на сегодняшний день. Я надеюсь, что мы и это обсудим сегодня с коллегой", - добавил российский министр.

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