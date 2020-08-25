25.08.2020 (16:10)

Армейские международные игры помогают укреплять сотрудничество между государствами

Армейские международные игры служат делу укрепления сотрудничества между странами-участницами соревнований, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, состоявшейся в резиденции «Загульба» в Баку.

«Рад вас снова видеть в Азербайджане …Сегодня мы открываем соревнования «Кубок моря», который является частью Армейских международных игр», — сказал глава государства.

Он отметил, что Азербайджан традиционно участвует в Армейских международных играх и конкурсе «Кубок моря».

«Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые принимают в них участие», - подчеркнул Ильхам Алиев.

По его словам, соревнования — это также хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективам двустороннего сотрудничества в военной сфере, которые являются частью очень обширной повестки дня межгосударственных отношений России и Азербайджана.

Глава государства напомнил, что команды республики принимают участие в нескольких соревнованиях Игр.

В свою очередь Сергей Шойгу сообщил Ильхаму Алиеву, что азербайджанский экипаж вчера очень хорошо стартовал в Танковом биатлоне.

«Нас не может не радовать, что Азербайджан традиционно принимают у себя соревнование «Кубок моря», и оно всегда проходит на высоком уровне», — сказал Министр обороны России.

После встречи генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к могилам бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и певца Муслима Магомаева, которые погребены на Аллее почетного захоронения.

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