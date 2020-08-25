25.08.2020 (16:04)

В Армении стартовал этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира»

Сегодня на высокогорном полигоне учебного центра Минобороны Армении стартовал военно-спортивный этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

Участники выполняли комплекс упражнений по боевой подготовке: военнослужащие по двое, согласно жребию, с оружием и в экипировке соревновались в преодолении полосы с 19 препятствиями. В командном зачете первое место заняла команда из России, на втором месте команда из Республики Беларусь, третьими стали спортсмены из Армении. В личном зачёте российская команда среди мужчин завоевала второе и третье места, а среди женщин лейтенант Александра Ахтулова уверенно стала первой.

Следующие испытания для участников состязаний в этапе «Профессионал» со сдачей нормативов по военно-медицинскому комплексу и ориентированию на местности пройдут в период с 26 по 27 августа на стадионе и горном полигоне в г. Иджеван.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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