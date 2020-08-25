25.08.2020 (15:49)

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» захватили «языка» в лесах Новосибирской области

Военнослужащие иностранных подразделений на завершающем испытании первого этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит в Новосибирской области, захватили в плен офицера штаба условного противника с секретными документами.

Команда разведчиков из Конго перед началом прохождения этапа соревнования поддерживает боевой дух строевой песней о победе и боевом братстве, подкрепляя слова национальными танцами.

«Мы приехали сюда для работы, это мотивация для нашей команды, это наша боевая национальная военная песня», — пояснил капитан команды Конго Морис Макала.

Во второй день первого этапа конкурса «Десантирование и совершение марш-броска» перед участниками соревнований стоит задача по оборудованию засады в лесистой местности. По замыслу этапа, по дороге двигался грузовой автомобиль условного противника. Разведчики провели подрыв на дороге и тем самым вывели из строя транспортное средство, уничтожили силы противника, а затем произвели захват объекта. После выполнения задачи военнослужащие обеспечили отход всей группы, установив растяжки на маршруте преследования. Для маскировки разведчики использовали подручные средства.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2020 проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. В соревнованиях принимают участие восемь основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Афганистана, в их составе по одному человеку.

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