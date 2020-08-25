25.08.2020 (15:43)

Руководители команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты» рассказали об условиях состязаний и высказали свои прогнозы

Руководители команд на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» сделали прогнозы относительно участия своих сборных в турнире, а также поделились мнениями об условиях, в которых им предстоит состязаться.

Представители всех шести стран отметили высокий уровень готовности учебно-материальной базы полигона Фориш, радушное, приветливое и доброжелательное отношение со стороны хозяев турнира.

По словам руководителя команды из Белоруссии подполковника медицинской службы Николая Артемьева, сборная, состав которой на нынешнем первенстве обновился почти на 90 процентов, начала свои тренировки с ноября минувшего года. Он отметил, что в Узбекистане непривычные для команды условия климата, но, тем не менее, военнослужащие «готовы выступать и демонстрировать достойные результаты».

Во второй раз принимает участие в международном профессиональном турнире специалистов военной медицины сборная из Таджикистана. В прошлом году команда выступила не очень удачно. В нынешнем сезоне руководитель команды полковник Умеджон Азимзода рассчитывает на улучшение результата. Он отметил, что погодные и природные условия для таджикских военных в Узбекистане – почти родные.

В свою очередь военные медики из Вьетнама, участвующие в первенстве также во второй раз, заявили об искреннем желании укрепить дружеские отношения с участниками состязаний. Руководитель сборной подполковник медицинской службы Нгуен Бакх Данг поблагодарил хозяев за тёплый приём, а также выразил признательность российской стороне за помощь в доставке команды к месту проведения состязаний. Он напомнил, что в условиях временного отсутствия транспортного сообщения между Вьетнамом и Узбекистаном, вызванного пандемией, содействие в перевозке вьетнамских участников Игр оказала Военно-транспортная авиация ВКС России.

Главный судья соревнований, начальник кафедры военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии полковник медицинской службы Носиржон Фозилов заявил, что в нынешнем первенстве нет ни одной слабой команды – все подготовлены достойно и настроены бороться и побеждать.

«Конкурс сам по себе достаточно сложный, программа насыщена большим количеством комплексных упражнений, - отметил руководитель оперативной группы от Минобороны России полковник медицинской службы Валерий Толстошеев. - Охвачены, по сути, все стороны нашей профессиональной деятельности».

Он также обратил внимание, что основной целью соревнований является укрепление взаимоотношений между государствами, развитие военно-технического сотрудничества. «Нынешние АрМИ, как и предыдущие, этому принципу соответствуют в полной мере», – почеркнул Валерий Толстошеев.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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