25.08.2020 (15:27)

Команды-участницы Армейских международных игр - 2020 в Амурской области сыграли товарищеские матчи по мини-футболу

Команды, прибывшие из разных стран для участия в конкурсе «Суворовский натиск», провели товарищеские матчи по мини-футболу. Турнир состоялся на базе спортивного зала Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Амурская область).

Команды сильнейших экипажей боевых машин пехоты семи стран состязались по олимпийской системе, что позволило быстро выявить победителя. Все военнослужащие проявили усердие и старание в ходе проведенных спортивных матчей. Наиболее сложная борьба разыгралась за первые три места.

В результате проведенного турнира первое место завоевала команда Республики Беларусь, на втором месте расположилась команда Экваториальной Гвинеи. Замкнула тройку лидеров команда России. Победители получили кубки и сладкие призы. Вручение провел главный судья международного конкурса «Суворовский натиск» полковник Сергей Пименков.

В ходе конкурса с командами в свободное время спланировано провести еще ряд спортивных товарищеских турниров, в том числе по волейболу и баскетболу.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Для участия в конкурсе прибыли команды из Афганистана, Белоруссии, Конго, Мали, Мьянмы, России и Экваториальной Гвинеи. Конкурс продлится две недели.

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