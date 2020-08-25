25.08.2020 (15:20)

Водный парад российских и китайских участников конкурса «Открытая вода-2020» состоялся во Владимирской области

Сегодня в Муроме (Владимирская обл.) на полигоне Вантовый состоялся совместный водный парад команд-участниц международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

В водном параде приняли участие команды от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В парадном строю на реке Ока перед зрителями с флагами России, Китая и конкурса «Открытая вода» прошли катера, речные звенья паромов и другая техника, управляемая участниками состязаний. В параде были задействованы плавающие транспортеры ПТС-2, путепрокладчики БАТ-2, паромно-мостовые машины ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Завершил парад пролёт вертолётов Ми-24.

В шести этапах конкурса «Открытая вода-2020» российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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