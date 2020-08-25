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25.08.2020 (15:05)

Специалисты РХБ защиты ВВО установили мировой рекорд на конкурсе АрМИ–2020 «Безопасная среда»

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в составе экипажа разведывательной химической машины на стартовавшем конкурсе Армейских международных игр–2020 «Безопасная среда» установили новый мировой рекорд.

В первый день российский экипаж РХБ разведки из Приморского края на этапе «Индивидуальная гонка» без штрафных баллов выполнил 24 норматива по специальной подготовке и защите от оружия массового поражения, а также прошёл трассу, показав рекордное время за всю историю Игр — 22 минуты 49 секунд. Конкурсанты преодолели препятствия, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку и прошли огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водитель разведывательной химической машины сержант Илья Рязанов продемонстрировал навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте в 5,5 километров.

Международный этап конкурса «Безопасная среда» традиционно проводится на полигоне Песочное в Ярославской области. В соревнованиях впервые участвуют девять команд — из России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Соревнования завершатся 29 августа.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда , Южный военный округ
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