25.08.2020 (14:50)

Ружье Петра I и револьвер Николая II покажут на выставке в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ 26 августа в 12.00 состоится открытие выставки «Мастерство оружейников XVII-XIX вв.».

На новой выставке можно будет увидеть уникальные по своему исполнению образцы холодного, огнестрельного и защитного вооружения стран Европы и Азии. Широко представлено оружие Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши и других стран. Выставленные экспонаты позволят ознакомиться с различными техниками украшения оружия: чернение, инкрустация, чеканка и резьба по железу.

Посетители выставки смогут увидеть различные виды традиционных арабских кинжалов, сабель и мечей, турецкие сабли, ятаганы, кинжалы, ружья и пистолеты, иранские сабли, защитное вооружение. Большую группу составляет оружие Индии – меч кханда, меч сосун пата, сабля тега, кинжал халадие, фигура индийского воина в комплекте защитного вооружения XVIII века. вооружения самураев,

Отечественная оружейная школа представлена такими городами как Москва, Санкт-Петербург, Златоуст, Сестрорецк и Тула. На Сестрорецком оружейном заводе было изготовлено представленное на выставке охотничье ружье Петра I. На затыльнике его приклада нанесен вензель императора – переплетенные фигурные латинские литеры «Р» под императорской короной.

Также экспонируется богато украшенный револьвер, выполненный в кавказском стиле, принадлежавший императору Николаю II, кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, шпага, принадлежавшая великому князю Михаилу Павловичу.

Один из ярких экспонатов – декоративный кинжал «Отелло», изготовленный в мастерской по выделке золотых, серебряных и бронзовых изделий А.Н. Соколова (Санкт-Петербург, 1863 г.). Рукоять кинжала выполнена из серебра и представляет собой фигурную композицию – сцену из известной трагедии У. Шекспира, в которой ревнивый мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону.

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