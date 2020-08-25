25.08.2020 (14:44)
Российский экипаж преодолел трассу Танкового биатлона менее чем за 18 минут
Российский экипаж в составе старшины Дмитрия Бочкарева, старшего сержанта Олега Орлова и сержанта Сандана Санжиева без штрафов преодолел трассу международного конкурса «Танковый биатлон», поразив все мишени. Это позволило российским военнослужащим показать лучшее время по итогам заезда — 17 минут 47 секунд.
Вторыми финишировали танкисты из Казахстана с результатом 22 минуты 44 секунды. Экипаж Республики Киргизия преодолел трассу за 27 минут 3 секунды. Военнослужащие Узбекистана завершили заезд с результатом 28 минут 42 секунды.
26 августа в 11:00 на полигоне Алабино в борьбу вступят вторые экипажи вышеуказанных стран.
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