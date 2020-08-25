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25.08.2020 (14:31)

Команды РФ и КНР установили мировые рекорды скорости прохождения водной преграды на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Фото Видео

Военные водители команды Российской Федерации и Китайской Народной Республики установили мировые рекорды прохождения водной преграды на конкурсе Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники», который проходит в Воронежской области.

Во время одиночных заездов водитель сборной РФ прапорщик Сергей Телых установил мировой рекорд прохождения брода на автомобиле КамАЗ-4350 с результатом 1 минута 59 сотых секунды, а водитель сборной КНР сержант Лю Шуай с лучшим временем 1 минута 6 секунд 7 сотых установил рекорд прохождения упражнения на автомобиле КамАЗ-5350.

Также судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями и внесла показатели для учета в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, как лучшего времени прохождения упражнений трассы Армейских международных игр.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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