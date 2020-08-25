25.08.2020 (14:31)

Команды РФ и КНР установили мировые рекорды скорости прохождения водной преграды на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команды РФ и КНР установили мировые рекорды скорости прохождения водной преграды на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Военные водители команды Российской Федерации и Китайской Народной Республики установили мировые рекорды прохождения водной преграды на конкурсе Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники», который проходит в Воронежской области.

Во время одиночных заездов водитель сборной РФ прапорщик Сергей Телых установил мировой рекорд прохождения брода на автомобиле КамАЗ-4350 с результатом 1 минута 59 сотых секунды, а водитель сборной КНР сержант Лю Шуай с лучшим временем 1 минута 6 секунд 7 сотых установил рекорд прохождения упражнения на автомобиле КамАЗ-5350.

Также судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями и внесла показатели для учета в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, как лучшего времени прохождения упражнений трассы Армейских международных игр.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.



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