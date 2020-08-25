25.08.2020 (14:22)

На форуме «Армия-2020» представлен инновационный препарат для профилактики COVID-19

Делегация Института инженерной физики, официального партнёра и активного участника Международного военно-технического форума «Армия-2020», во главе с его президентом Алексеем Царьковым представляет на выставочном стенде ряд инновационных разработок как для военных, так и для гражданских нужд, большая часть из которых уже принята на снабжение разных родов войск Минобороны РФ.

Среди новых разработок института – модем декаметровой связи на основе технологии программно-определяемого радио, позволяющий обеспечивать помехоустойчивую адаптивную коротковолновую радиосвязь в интересах гарантированного доведения цифровых массивов данных до самолетов дальней авиации.

Институт представляет на форуме инновационный препарат нового поколения «Тамерон», который на данный момент проходит стадию получения регистрационного удостоверения. Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным действием, в том числе для профилактики COVID-19.

Еще одна из новейших разработок – мобильный интегрированный комплекс оперативной подготовки навигационно-геодезических и цифровых картографических данных для решения задач специальной геодезической подготовки, развития и создания высокоточных государственных геодезических сетей.

Среди разработок двойного назначения – автономные установки пожаротушения «Огнеборец», предназначенные для пожаротушения в закрытых объемах пожаров класса А2, В, С, Е, защиты от пожара объектов замкнутого типа. А также автономные системы электрообогрева для активной термозащиты для работы и несения службы в условиях низких температур окружающей среды.

В первый день работы Форума выставочный стенд института посетили: командование разных родов войск, руководители и специалисты государственных корпораций и предприятий оборонной промышленности, иностранные делегации. С разработками института подробно ознакомились заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Форум продлится до 29 августа.

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