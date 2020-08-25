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25.08.2020 (14:13)

Во Владимирской области стартовал международный конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020»

Сегодня в Муроме (Владимирская обл.) состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

На полигоне Вантовый представители управления начальника инженерных войск, Западного военного округа и отдельной понтонно-переправочной бригады напутствовали на успешное и безопасное выполнение этапов конкурса его участников.

В финальных состязаниях встретятся команды от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Открытая вода
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