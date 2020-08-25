25.08.2020 (14:07)

В Ростовской области прошла генеральная репетиция воздушного динамического показа на форуме «Армия-2020»

На территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области прошла генеральная репетиция динамического показа боевых возможностей современной оперативно-тактической и армейской авиации на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО).

На генеральной репетиции летчики современных самолетов Су-25СМ3,

Су-24М, Су-34, Су-30СМ, Су-27см и вертолетов Ми-26т, Ми-35, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, Ми-8АМТШ продемонстрировали мастерство в небе над Самбекскими высотами накануне открытия военно-технического форума «Армия-2020».

Впервые в учебном воздушном бою сошлись новейшие истребители и бомбардировщики, а также был продемонстрирован пролет более 20 самолетов оперативно-тактической, штурмовой и вертолетов армейской авиации.

Воздушный строй открыл самый большой в мире вертолет Ми-26Т, затем в составе пар пролетели ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник»,

Ка-52 «Аллигатор». Далее на предельно низкой высоте пролетели штурмовики Су-25СМ3 «Грачи», бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-27СМ, замкнула строй пара истребителей поколения 4++ Су-30СМ.

В тактических эпизодах экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили имитацию нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника. Тактический воздушный десант ЮВО совершил десантирование беспарашютным способом по штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», под прикрытием «Аллигаторов».

Церемония торжественного открытия МВТФ «Армия-2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа с.г. на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова спланировано проведение форума на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

Не менее грандиозные мероприятия в рамках Форума ожидаются на территориях парков «Патриот» в Ставропольском крае, Владикавказе, Волгограде и впервые в дагестанском Каспийске.

Также проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках «Патриот» в Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.



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