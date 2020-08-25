25.08.2020 (13:57)

Командиры расчетов ПВО семи стран – участниц международного конкурса «Чистое небо» готовы к «Командирской гонке»

Командиры расчетов противовоздушной обороны (ПВО) семи стран – участниц международного конкурса «Чистое небо» подготовились к первому этапу состязаний – «Командирской гонке».

В первый соревновательный день командиры поразят из ПЗРК «Игла» скоростные имитаторы воздушных целей навстречу и вдогон, в движении с

БТР-82А поразят мишень, имитирующую низколетящий вертолет противника. На единой полосе типа «Атака», протяженностью 400 м, продемонстрируют силу, ловкость и выносливость. Также участники этапа преодолеют ров, лабиринт, забор, вертикальную лестницу, разрушенный мост, пролом стены и будут метать гранаты на точность, после чего на огневом рубеже поразят из АК-12 мишени на удалении до 800 м.

Также будут оцениваться действия водителя команды: на БТР-82А участники преодолеют такие препятствия как холм, косогор, противотанковый ров, змейка, восьмерка, колейный мост, песчаный участок, брод.

В конкурсе участвуют команды от Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана.

Первый этап конкурса «Командирская гонка» стартует 26 августа на полигоне Ейский.

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