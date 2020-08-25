25.08.2020 (13:19)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан
Сегодня Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря».
Сергей Шойгу в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом республики Ильхамом Алиевым
Международный конкурс «Кубок моря» проводится в шестой раз, Азербайджан принимает эти соревнования уже в четвертый раз.
В этом году команда РФ выступит на малом артиллерийском корабле «Махачкала» Каспийской флотилии.
«Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана. Морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.