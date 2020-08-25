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25.08.2020 (13:19)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан

Сегодня Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря».

Сергей Шойгу в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом республики Ильхамом Алиевым

Международный конкурс «Кубок моря» проводится в шестой раз, Азербайджан принимает эти соревнования уже в четвертый раз.

В этом году команда РФ выступит на малом артиллерийском корабле «Махачкала» Каспийской флотилии.

«Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана. Морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря , Министр обороны
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