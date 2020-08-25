Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2020 (13:04)

В Новороссийской ВМБ началось двустороннее учение подводных сил и морской авиации Черноморского флота

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) началось совместное учение бригады подводных лодок и смешанного авиационного полка морской авиации Черноморского флота (ЧФ).

В учении от морской авиации задействованы экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ и самолётов-амфибий Бе-12.

Обозначение условного противника в ходе учения будет имитировать экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе мероприятий противолодочные силы морской авиации будут выполнять поиск субмарины условного противника при различных данных исходной обстановки, которые будут ежедневно меняться на протяжении всего периода учения.

Основным способом выполнения поставленных задач будет использование опускаемой гидроакустической станции (ГАС) для обнаружения подводных лодок.

Учение будет проходить в нескольких морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

КШУ продлится до конца текущей недели. Целью учения является совершенствование навыков применения ГАС экипажами морской авиации и повышение уровня морской выучки подводников.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Армении стали известны результаты жеребьевки конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»
Команда Узбекистана лучше всех справилась с первым специальным заданием международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»
Международный этап соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» на лучшее высокогорное подразделение стартовал в Приэльбрусье
Горное подразделение России лидирует в общем зачете двух специальных задач конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false