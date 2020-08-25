25.08.2020 (13:04)

В Новороссийской ВМБ началось двустороннее учение подводных сил и морской авиации Черноморского флота

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) началось совместное учение бригады подводных лодок и смешанного авиационного полка морской авиации Черноморского флота (ЧФ).

В учении от морской авиации задействованы экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ и самолётов-амфибий Бе-12.

Обозначение условного противника в ходе учения будет имитировать экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе мероприятий противолодочные силы морской авиации будут выполнять поиск субмарины условного противника при различных данных исходной обстановки, которые будут ежедневно меняться на протяжении всего периода учения.

Основным способом выполнения поставленных задач будет использование опускаемой гидроакустической станции (ГАС) для обнаружения подводных лодок.

Учение будет проходить в нескольких морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

КШУ продлится до конца текущей недели. Целью учения является совершенствование навыков применения ГАС экипажами морской авиации и повышение уровня морской выучки подводников.

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