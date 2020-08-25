25.08.2020 (12:43)
Состоялись переговоры замминистра обороны РФ Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Санджи Фати.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Особое внимание было уделено вопросам оказания российскими военными специалистами содействия в строительстве национальных вооруженных сил Гвинеи-Бисау.
Подтвержден обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия по линии военных ведомств.
В заключении встречи генерал-полковник А. Фомин отметил важность российско-бисайского партнерства для обеспечения стабильности и региональной безопасности в Африке.
Новости по теме:
Работы Студии военных художников имени М. Б. Грекова станут украшением площадки Фестиваля «Спасская башня»
Российские военные медики продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом в госпитале в Бишкеке
В Подмосковье прошло учение полка зенитных ракетных войск ВКС по противовоздушной обороне города Москвы
Метки: