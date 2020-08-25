25.08.2020 (12:43)

Состоялись переговоры замминистра обороны РФ Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Санджи Фати.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам оказания российскими военными специалистами содействия в строительстве национальных вооруженных сил Гвинеи-Бисау.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия по линии военных ведомств.

В заключении встречи генерал-полковник А. Фомин отметил важность российско-бисайского партнерства для обеспечения стабильности и региональной безопасности в Африке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице