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25.08.2020 (12:43)

Состоялись переговоры замминистра обороны РФ Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Санджи Фати.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам оказания российскими военными специалистами содействия в строительстве национальных вооруженных сил Гвинеи-Бисау.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия по линии военных ведомств.

В заключении встречи генерал-полковник А. Фомин отметил важность российско-бисайского партнерства для обеспечения стабильности и региональной безопасности в Африке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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