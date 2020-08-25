25.08.2020 (12:15)

Начальник ГУНИД Минобороны России рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях МВТФ «Армия-2020»

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров рассказал журналистам о втором дне работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

«Второй день был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций», — заявил начальник ГУНИД Минобороны России, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ.

В Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» и на объектах авиационного кластера «Кубинка» проведены 34 мероприятия научно-деловой программы (23 круглых стола, 5 конференций, 3 брифинга, 2 заседания и церемония подписания государственных контрактов), в которых участвовали 1198 человек, в том числе иностранные гости — представители Китая, Великобритании, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

«Наиболее значимые мероприятия деловой программы проходили под руководством и с участием целого ряда видных государственных и политических деятелей, а также руководящего состава Минобороны России», — отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Так, на деловых площадках форума работали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, руководители крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и кредитных организаций.

Кроме того, в мероприятиях форума принимали участие губернатор Новгородской области А. Никитин, губернатор Кемеровской области С. Цивилев, заместитель Министра финансов РФ А. Моисеев, заместитель Министра экономического развития РФ И. Торосов, заместитель Министра энергетики РФ П. Сорокин, заместитель Министра промышленности и торговли РФ О. Рязанцев, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ С. Куликов, председатель комитета Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК В. Гутенев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Е. Дыбова, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А. Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Д. Рогозин, омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Н. Попова, генеральный директор Концерн «Созвездие» А. Литвинов, генеральный директор ОАО «Электросигнал» Д. Мирзабеков, генеральный директор ВКО «Символ», Концерн ВКО «Алмаз-Антей» А. Лежнев, президент Федерации интеллектуальной собственности С. Матвеев, заместитель Постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ Е. Васильева, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник А. Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ П. Тихоновский, заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор М. Таласов, председатель ПАО «Промсвязьбанк» П. Фрадков, председатель правления АО АКБ «Новинкомбанк» Е. Георгиева.

От руководства Минобороны России на деловых площадках форума работали статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Бибик, начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Колесников, директор Правового департамента Министерства обороны РФ Олег Безбабнов, директор Департамента ведомственного-экономического анализа Минобороны России Андрей лобачев.

Выступая перед представителями СМИ, начальник ГУНИД Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров добавил, что в работе форума также приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 27 иностранных государств: на уровне главы оборонного ведомства — 5 государств (Абхазия, Армения; Гвинея-Бисау; ЦАР; Южная Осетия), на уровне начальника генерального штаба — 7 государств (Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Индия, Ирак, Казахстан, Мьянма, Сербия), на уровне командующих видами (родами) войск, прибывающих по поручению руководителей оборонных ведомств (глав государств), — 2 государства (Алжир, Вьетнам), на уровне экспертов — 7 государств (Азербайджан, Греция, Джибути, Китай, Марокко, Руанда, Франция), на уровне представителей иностранных посольств в Российской Федерации — 6 государств (Ангола, Монголия, Намибия, Нигерия, Таджикистан, Шри-Ланка).

«Во второй день работы форума организованы и проведены двусторонние встречи заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Васильевича Фомина с министром обороны Республики Гвинеи-Бисау, заместителями министров обороны Бразилии и Индии, а также с командующим Сухопутными войсками Алжира», — сообщил начальник ГУНИД Минобороны России.

Кроме того, двусторонние встречи проведены по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (Индия, Узбекистан, Сербия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Генерал-майор Андрей Гончаров также добавил, что особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям Госкорпорации «Роскосмос», АО «Вертолеты России», Концерна ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», АО «Рособоронэкспорта» и национальной экспозиции Республики Казахстан.

Для иностранных делегаций был организован динамический показ образцов вооружения и военной техники.

В фокусе пристального внимания специалистов находятся стрелковые клубы научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы» и «Концерна Калашников», а также стрелковые галереи Многофункционального огневого центра, в которых организована демонстрация возможностей стрелкового вооружения.

«Центром притяжения экспертного сообщества по-прежнему являлась экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА» с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности», — отметил начальник ГУНИД Минобороны России.

По заявлению генерал-майора Анрея Гончарова, экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций. По результатам этих встреч ряд предприятий уже выразили намерение сотрудничать и запланировали ознакомительный визит в технополис в город Анапу.

На экспозиции технополиса «ЭРА» проведено около 50 консультаций на трудоустройство в технополис для прохождения военной службы операторами научных рот.

«В рамках работы по комплектованию технополиса кадрами научного состава к этой площадке проявили интерес представители Тихоокеанского высшего военного морского училища, Томского государственного университета и Тульского государственного университета», — сообщил начальник ГУНИД Минобороны России.

Генерал-майор Анрей Гончаров также добавил, что экспозицию Технополиса посетили более 350 гостей, в их числе представители иностранных делегаций из Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Южной Кореи. Наибольший интерес гостей вызвали экспонаты кластера искусственного интеллекта.

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Говоря о третьем дне работы МВТФ «Армия-2020», начальник ГУНИД Минобороны России сообщил, что работа форума будет ориентирована на специалистов и представителей экспертного сообщества.

«Сегодня, 25 августа, планируется проведение 53 мероприятий научно-деловой программы: 36 круглых столов, 9 конференций, 4 заседания, 3 брифинга и церемония подписания контрактов», — заявил генерал-майор Андрей Гончаров.

В мероприятиях планируют принять участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов, заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

Руководящий состав Минобороны России на форуме представят начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, советник Министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Также в рамках форума 25 августа планируются встречи начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с Министром обороны Руанды.

Начальник ГУНИД также добавил, что участие в работе форума сегодня примут 320 специалистов иностранных государств. Им будет предоставлена возможность более детально ознакомиться с выставочными экспозициями, посетить демонстрационные площадки полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

«Безусловным украшением форума и одним из самых ожидаемых его событий станет чемпионат «Дронбиатлон-2020», который проводится пятый год подряд. Организатором мероприятия является Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, — сообщил генерал-майор Андрей Гончаров. — Впервые наш чемпионат пройдет в формате ночной гонки. Это будет впечатляюще зрелище и самая настоящая борьба с преодолением сложных препятствий беспилотными летательными аппаратами. Сегодня за звание чемпионата будут бороться 12 профессиональных пилотов из России и зарубежных стран».

Также начальник ГУНИД Минобороны России отметил, что сегодня впервые свои достижения покажут операторы научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА». Они продемонстрируют свои умения по управлению полетом 50дронов с построением в воздухе фигур различной сложности.

Это уникальное шоу пройдет под открытым небом Конкрессно-выставочного центра «Патриот» и станет ярким завершением вечерней программы дня. Начало в 22:00.



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