Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2020 (12:11)

Учение войск ПВО с участием более 10 тыс. военнослужащих пройдет в Астраханской области

Крупное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа с боевой стрельбой состоится в начале сентября в Астраханской области. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 10 тысяч военнослужащих из Поволжья и Сибири, а также свыше 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, среди которых зенитные ракетные комплексы С-300В, «Тор-М1», «Бук-М2», зенитные ракетные пушечные комплексы «Тунгуска», прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения полевого выхода», – заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Он добавил, что полевой выход войск ПВО Центрального военного округа завершится проведением тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащие выполнят весь необходимый комплекс мероприятий по уничтожению ракет-мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника, по своим тактико-техническим показателям близки к реальным воздушным целям, что позволит отработать вопросы ведения противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к боевым.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащим из Абхазии, Армении и Узбекистана – участникам конкурса «Мастер-оружейник» показали достопримечательности Пензы
Российские военнослужащие в Таджикистане напишут «Диктант Победы»
Младшие специалисты армии Таджикистана приступили к сдаче экзаменов после курса обучения инструкторами российской военной базы
Под Самарой на МВТФ «Армия-2020» будет развернута масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false