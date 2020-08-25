25.08.2020 (12:11)

Учение войск ПВО с участием более 10 тыс. военнослужащих пройдет в Астраханской области

Крупное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа с боевой стрельбой состоится в начале сентября в Астраханской области. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 10 тысяч военнослужащих из Поволжья и Сибири, а также свыше 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, среди которых зенитные ракетные комплексы С-300В, «Тор-М1», «Бук-М2», зенитные ракетные пушечные комплексы «Тунгуска», прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения полевого выхода», – заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Он добавил, что полевой выход войск ПВО Центрального военного округа завершится проведением тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащие выполнят весь необходимый комплекс мероприятий по уничтожению ракет-мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника, по своим тактико-техническим показателям близки к реальным воздушным целям, что позволит отработать вопросы ведения противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к боевым.

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