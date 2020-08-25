25.08.2020 (12:04)

Артиллеристы ЮВО выполнили первые стрельбы из модернизированных РСЗО «Град» в горах Абхазии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЮВО выполнили первые стрельбы из модернизированных РСЗО «Град» в горах Абхазии

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии выполнили в горах первые боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» после их модернизации.

На РСЗО были установлены усовершенствованные системы наведения с усиленными редукторами и другие системы, что позволило в 1,5 раза ускорить скорость наведения на цель.

Разведка целей осуществлялась в горно-лесистой местности с применением штатных беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты дивизиона РСЗО выполнили задачи по огневому поражению бронетехники и местам массового скопления пехоты условного противника в горах. Стрельбы выполнялись прямой наводкой по одиночным и групповым целям.

Поражение мишеней, находящихся на удалении от 2 до 20 км, нужно было осуществить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов. Как одиночным, так и массированным огнем. После проведения пусков военнослужащие дивизиона отработали задачи противоогневого маневра, со сменой огневых позиций.

В ходе занятия были проверен порядок, эффективность взаимодействия пунктов управления и организация связи между командно-наблюдательными пунктами, развернутыми на местности.

Боевые стрельбы артиллерийских расчетов выполнялись в рамках подготовки к предстоящим батальонному тактическому учению.

Всего к мероприятиям боевой подготовки на горном полигоне Цабал было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц военной техники.

Справочно:

РСЗО «Град» предназначены для поражения групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи и др.

Дальность ведения огня из «Града» - до 40 км. Система управления огнем позволяет стрелять как одиночными выстрелами, так и полным залпом из 40 направляющих. Подготовка РСЗО к боевому применению занимает менее 4-х минут.

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