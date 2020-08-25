25.08.2020 (11:49)

Экспедиционный отряд Северного флота и РГО нашел вблизи Новой Земли продовольственное депо исследователей Арктики XIX века

Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, действующий у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля нашел вблизи северной оконечности Новой Земли продуктовый склад или, как его ещё называют полярные исследователи, продовольственное депо полуторавековой давности.

Высадку исследовательской группы на побережье арктических островов в сложных условиях обеспечил экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина. Именно на этом судне экспедиционный отряд Северного флота и РГО повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли.

В составе продовольственного депо обнаружено 9 бочек для хлеба, 7 ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии от старости. Исследователям удалось доставить часть обнаруженных исторических экспонатов на борт морского буксира МБ-12 для последующего детального изучения. В изучении и описании находки принимают участие ученые национального парка «Русская Арктика», которые также входят в состав экспедиционного отряда.

Гипотезу о местонахождении продуктового склада на одном из островов Баренца, которые находятся вблизи северной оконечности Новой Земли, выдвинул научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота полковник Сергей Чуркин. Данная гипотеза появилась в результате анализа старинных карт и фотографии продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, найденных им в австрийской национальной библиотеке.

В июне нынешнего года экипаж судна тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус» в ходе рекогносцировки маршрута предстоящей комплексной экспедиции Северного флота у берегов Новой Земли сфотографировал и сделал видеосъемку восточного и западного островов Баренца, а также участок полуострова Литке. Анализ полученных североморцами фото- и видеоматериалов дал высокую степень вероятности, что гипотеза полковника Сергея Чуркина верна. А экспедиционный отряд, высадившийся на остров восточный островов Баренца, полностью подтвердил её: в указанном полковником Сергеем Чукриным месте было обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей миру архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Помимо продуктового склада на побережье острова исследователи также обнаружили памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Данный исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии.

Совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги стартовала 5 августа и продлится до октября.

Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй – в настоящее время работает на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр.

Это уже третья экспедиция, которую РГО проводит совместно с Северным флотом. Нынешний проект посвящен нескольким памятным датам, в том числе 75-летию Великой Победы и 175-летию основания РГО, одного из старейших в мире действующих научных обществ. Предыдущая арктическая экспедиция Северного флота и РГО прошла в 2019 году на Земле Франца-Иосифа, а годом ранее – на Новой Земле.

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