25.08.2020 (11:37)

Команда ВДВ упрочила лидерство на международном этапе соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» по итогам выполнения трех специальных задач



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда ВДВ упрочила лидерство на международном этапе соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» по итогам выполнения трех специальных задач

По итогам третьего специального задания международного конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо», который проходит в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», команда Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России вышла в лидеры.

Военнослужащие пяти сборных команд – Российской Федерации и Республики Узбекистан – выполнили три специальных задания: ориентирование в горной местности, индивидуальное лазание и лазание в связках. В составе каждой команды – 14 участников.

В лазании в связках не было равных военнослужащим ВДВ. Победители третьего специального задания заработали 1000 баллов, команда Восточного военного округа показала второй результат (790 баллов), сборная Южного военного округа заняла третье место (670 баллов).

После выполнения трех специальных заданий сборная ВДВ ВС РФ набрала 2641 балл и опережает ближайшего преследователя – сборную России №2 (Восточный военный округ) на 242 балла. На третьем месте команда России №3 (Южный военный округ) с результатом 2202 балла. Тройку лидеров замыкает команда Узбекистана, которая набрала 1832 балла.

«Такой отрыв российской команды ВДВ в общем зачете соперникам будет сложно ликвидировать, несмотря на то, что впереди еще 12 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус (5642 метра)», – пояснил вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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