25.08.2020 (11:05)

В Волгограде проходят штабные переговоры с представителями воинских контингентов государств – участников СКШУ «Кавказ-2020»

Сегодня в г. Волгограде проходят штабные переговоры с представителями воинских контингентов иностранных государств – участников стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В переговорах принимают участие представительства вооруженных сил Республики Беларусь, Мьянмы, Исламской Республики Иран, Республики Индия и Исламской Республики Пакистан.

В ходе совместной работы под руководством офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации представителям иностранных государств будет доведен замысел практических действий войск (сил) на предстоящем учении, а также проведена рекогносцировка районов его проведения, обсуждены вопросы организации всестороннего взаимодействия и управления.

В первый день переговоров делегации вооруженных сил иностранных государств посетили исторический памятник-ансамбль «Родина-мать – зовет!» на Мамаевом кургане г. Волгограда, где возложили венки и цветы к мемориалу и почтили память героев-защитников Сталинграда.

Штабные переговоры с представителями воинских контингентов иностранных государств по подготовке к предстоящим совместным действиям в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» продлятся в г. Волгограде до конца текущей недели.

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