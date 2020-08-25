25.08.2020 (10:54)

Иностранные команды-участницы международного конкурса «Глубина-2020» проводят тренировки в Севастополе

В Севастополе продолжаются тренировки иностранных команд-участниц к международному этапу конкурса «Глубина» в рамках проведения Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Сейчас представители иностранных сборных тренируются в первом этапе соревнований «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи», который пройдёт после торжественной церемонии открытия конкурса «Глубина» 27 августа.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов-водолазов Объединённого учебного центра ВМФ. Ранее российские водолазы ознакомили иностранных участников с водолазным оборудованием, местами проведения этапов конкурса и с особенностями выполнения отдельных элементов.

Ежедневно, до начала тренировок, в соответствии с действующими противоэпидемическими рекомендациями, участники соревнований проходят медицинский осмотр.

В рамках конкурса «Глубина» водолазным специалистам предстоит показать свои навыки и умения в выполнении всех заданий, включённых в программу соревнований, таких как: работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца, а также оказании первой медицинской помощи при спасении тонущего в воде.

Проведение жеребьёвки участников запланировано на 26 августа.

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