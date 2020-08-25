25.08.2020 (10:46)

Свыше 15 камер кругового обзора и беспилотных летательных аппаратов обеспечивают on-line трансляцию для зрителей конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Свыше 15 камер кругового обзора и беспилотных летательных аппаратов обеспечивают on-line трансляцию для зрителей и участников заездов конкурса Армейских международных игр АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Военные водители из сборных Беларуси, Узбекистана, Китая и России пройдут 4 этапа конкурса в течение недели по достигающим протяженности более 8 км трассам полигона на общей площади в 10 тыс. Га.

На автомобилях российского производства УАЗ, КамАЗ и Урал спортсмены преодолевают ограниченные проезды, земляные серпантины, естественные грязевые участки и искусственные препятствия на скорость.

«Для получения наилучшего результата на каждом этапе соревнований команды должны не только пройти на максимальной скорости упражнения по вождению, но и показать высокую точность для того, чтобы им не было начислено дополнительное штрафное время, а также показать высокие навыки в технической подготовке транспортных средств. Судейская бригада, более 50 учетчиков и камеры визуального контроля, в том числе и воздушные, строго оценивают прохождение каждого участника команды для выставления объективных результатов по итогам каждого дня соревнований», - заявил секретарь конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» майор Константин Федоров.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» проходят с 23 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области. Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Места проведения конкурса расположены на военных полигонах 5 стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

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