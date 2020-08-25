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25.08.2020 (10:32)

На площадках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» во Владивостоке развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в ВС РФ

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации уже развёрнуты на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке и на военном аэродроме «Центральная Угловая» в пригороде столицы края. Они будут работать на вышеназванных площадках 27, 28 и 29 августа с 10 до 18 часов и с 11 до 15 часов по местному времени соответственно.

Непосредственно на мобильном пункте молодые люди могут получить квалифицированную консультацию специалистов о порядке поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации, узнать об условиях её прохождения, а также зарегистрироваться в качестве кандидатов на военную службу по контракту.

На мобильном пункте ребята, опираясь на опыт специалистов, получат возможность не только подобрать вакантную воинскую должность для проведения отбора, но и установить свои способности к той или иной воинской специальности на автоматизированном рабочем месте.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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