24.08.2020 (21:00)

Во второй день конкурса «Танковый биатлон» прошли заезды команд 2 дивизиона

На полигоне в подмосковном Алабино прошел второй день конкурса «Танковый биатлон» в рамках проведения АрМИ–2020. Соревнования проходили между всеми командами 2 дивизиона, в которые вошли новички: сборные Республики Абхазия, Государства Катар, Народной Республики Конго и Республики Южная Осетия.

Открыли заезды 2 дивизиона команды Мьянмы, Вьетнама, Катара и Южной Осетии. Во втором заезде приняли участие экипажи Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии.

Экипажи боевых машин продемонстрировали свои умения на трассе. Достойно выступил экипаж Южной Осетии, который принимает участие в конкурсе впервые, финишировав первым, показав время 31 мин. 49 сек., вторыми с минимальным разрывом пересек финишную черту экипаж Социалистической Республики Вьетнам, который поразил все мишени в ходе гонки, итоговый результат составил 32 мин. 20 сек, третьими завершил экипаж Мьянмы показав итоговое время 36 мин. 27 секунд. Экипаж Катара пришел четвертым с результатом 56 мин.

Во втором заезде лидировал экипаж Республики Таджикистан со временем 34 мин. 5 сек., отдав предпочтение тактике скоростного прохождения трассы. Танк Республики Абхазия пришел к финишу вторым, показав время 34 мин. 25 сек., третьими пришел экипаж Лаоса с результатом 38 мин. 48 сек., и завершили гонку последними экипаж Республики Конго за 60 минут.

3 заезд команд 2 дивизиона состоится 26 августа. Финальная эстафета состоится 4 сентября.

25 августа пройдут заезды команд 1 дивизиона. В напряженной гонке примут участие танковые экипажи сборных Российской Федерации, восьмикратного победителя конкурса, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Конкурс «Танковый биатлон» является родоначальником Армейских международных игр и проводится в восьмой раз. В 2013 году прошел первый конкурс, в котором приняли участие четыре сборные: Армении, Белоруссии, Казахстана и России. С каждым годом число стран-участниц растет.

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