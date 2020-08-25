25.08.2020 (10:22)
Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»
Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира принимающие участие в конкурсе Армейских международных играх-2020 «Полевая кухня» на полигоне Алабино Западного военного округа в день открытия игр..
Военные повара и пекари Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 100 блюд национальной кухни стран-участниц.
Уже завтра стартует самые вкусные этапы конкурса в ходе которых военнослужащие всех стран будут соревноваться в преготовлении различных блюд и выпечке хлебобулочных изделий. Все участники конкурса будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.
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