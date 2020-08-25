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25.08.2020 (09:38)

Впервые водители седельных тягачей из 4 стран отработали эвакуацию танка в ходе конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

На полигоне учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы российский экипаж показал лучшее время и с результатом 16 минут 41 секунда занимает первую строчку в зачете седельных тягачей. Со вторым результатом (21 минута 3 секунды) пришла команда Китайской Народной Республики, третье и четвертое места заняли команды Узбекистана и Беларуси.

Во время выполнения упражнения военные водители выполнили буксировку полуприцепа в ограниченных проездах, заезд в бокс, а также точную остановку двадцатиметрового автопоезда весом более 55 тонн на расстоянии 20 см от специальной стенки. Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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