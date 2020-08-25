25.08.2020 (09:28)

Российские автоинспекторы на полигоне в Узбекистане провели завершающие тренировки по стрельбе, тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии

Сегодня российские военные автоинспекторы, принимающие участие в состязаниях международного конкурса «Дорожный патруль», провели завершающие тренировки по стрельбе, применению навыков по оказанию первой помощи пострадавшему в условном дорожно-транспортном происшествии и тушении пожара.

Осуществление стрельбы российскими военнослужащими из стрелкового оружия, выданного Узбекской стороной, будет проводиться на полигоне «Кокандский» в специально оборудованном тире, под присмотром опытных тренеров.

В ходе практической стрельбы российские военнослужащие поразили установленные цели из автомата АКСУ-74 и пистолета ПМ патронами калибра 5,45 мм и 9 мм.

Высокая профессиональная выучка российских военных автоинспекторов и помощь тренеров команды позволила провести все запланированные мероприятия в течение отведенного Положением о конкурсе времени и подготовиться к состязанию. По завершении тренировок капитаны команд отчитались судьям о готовности к проведению конкурса.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап - «Соревнование специалистов» - экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Завтра первой на старт гонки выйдет команда Российской Федерации, после неё площадку для экстремального вождения поочередно пройдут команды Белоруссии и Узбекистана. Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проводиться в период с 26 августа по 2 сентября 2020 г.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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