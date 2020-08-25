25.08.2020 (09:24)

Подразделения РХБ защиты ЮВО учились прикрывать мотострелков от ударов дронов противника

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) обеспечили маскировку мотострелков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области от ударов боевых дронов условного противника в ходе двустороннего командно-штабного учения (КШУ) с мотострелковыми соединениями из Чечни и Дагестана.

Специалисты РХБЗ подразделений применили сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки боевой авиационной техники с учетом силы и направления ветра, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника не только в визуальном, но и в инфракрасном диапазоне.

Выйдя в район расположения войск, специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь около 10 гектар, что обеспечило скрытность мотострелков в течение двух часов.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие подразделений РХБ защиты отработали вопросы разведки и преодоления условно зараженной местности, взятие проб воды и грунта, а также дегазации и дезактивации личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.

В период с 24 августа по 7 сентября проводятся двусторонние КШУ с соединениями ЮВО. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано более 700 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действия войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 10 расчетов беспилотных летательных аппаратов.

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